Governo: Cerno, 'Draghi su diritti non parta con piede sbagliato' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - L'Europa é un luogo di diritti e di sviluppo. Sullo sviluppo ci affidiamo alle parole che Mario Draghi rivolgerà alla Nazione e al Parlamento ma sui diritti non parta con il piede sbagliato. La comunità Lgbt+ si sente travolta da una doppia valanga, quella del Covid come tutta l'Italia e quella della contrazione dei diritti". Lo afferma il senatore Tommaso Cerno. "Il rischio -aggiunge- è che l'agenda politica dimentichi che l'uguaglianza fra le persone è la base su cui poter costruire un futuro. Sono certo che il premier incaricato saprà dare un segnale in tal senso". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - L'Europa é un luogo die di sviluppo. Sullo sviluppo ci affidiamo alle parole che Mariorivolgerà alla Nazione e al Parlamento ma suinoncon il. La comunità Lgbt+ si sente travolta da una doppia valanga, quella del Covid come tutta l'Italia e quella della contrazione dei". Lo afferma il senatore Tommaso. "Il rischio -aggiunge- è che l'agenda politica dimentichi che l'uguaglianza fra le persone è la base su cui poter costruire un futuro. Sono certo che il premier incaricato saprà dare un segnale in tal senso".

