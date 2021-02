Covid, Londra non introdurrà passaporto sanitario (Di domenica 7 febbraio 2021) La Gran Bretagna non introdurrà il passaporto sanitario, ma le persone potranno chiedere al proprio medico il certificato di vaccinazione qualora fosse necessario per viaggiare in altri Paesi. Lo ha annunciato il ministro britannico per la distribuzione dei vaccini, Nadhim Zahawi. “Non stiamo di certo cercando di introdurlo nel quadro del programma di distribuzione del vaccino”, ha detto Zahawi a Sky News a proposito del passaporto sanitario. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) La Gran Bretagna nonil, ma le persone potranno chiedere al proprio medico il certificato di vaccinazione qualora fosse necessario per viaggiare in altri Paesi. Lo ha annunciato il ministro britannico per la distribuzione dei vaccini, Nadhim Zahawi. “Non stiamo di certo cercando di introdurlo nel quadro del programma di distribuzione del vaccino”, ha detto Zahawi a Sky News a proposito del. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

