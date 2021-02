Covid-19, 17 regioni in giallo. Preoccupano gli assembramenti (Di domenica 7 febbraio 2021) Diciassette regioni in giallo, quattro in arancione, nessuna in rosso e nessuna in bianco. È il nuovo quadro dell'Italia a colori, da lunedì 8 febbraio, sul fronte della lotta alla pandemia, dopo le ultime valutazioni del Comitato tecnico scientifico. Preoccupano, però, le varianti Covid e anche gli assembramenti, registrati nelle ultime ore soprattutto nei luoghi di ritrovo e dello shopping delle grandi città. Dunque, primo week end in zona gialla in molte regioni italiane. Complice il bel tempo, una folla enorme si è riversate per le vie del centro e i parchi di Roma, tanta gente anche a Napoli e a Bergamo. Nemmeno a Bari, arancione, si è rinunciato alla passeggiata in centro. Stessa situazione in Sicilia, che è arancione ma sembra gialla. I palermitani hanno approfittato di questa ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 febbraio 2021) Diciassettein, quattro in arancione, nessuna in rosso e nessuna in bianco. È il nuovo quadro dell'Italia a colori, da lunedì 8 febbraio, sul fronte della lotta alla pandemia, dopo le ultime valutazioni del Comitato tecnico scientifico., però, le variantie anche gli, registrati nelle ultime ore soprattutto nei luoghi di ritrovo e dello shopping delle grandi città. Dunque, primo week end in zona gialla in molteitaliane. Complice il bel tempo, una folla enorme si è riversate per le vie del centro e i parchi di Roma, tanta gente anche a Napoli e a Bergamo. Nemmeno a Bari, arancione, si è rinunciato alla passeggiata in centro. Stessa situazione in Sicilia, che è arancione ma sembra gialla. I palermitani hanno approfittato di questa ...

