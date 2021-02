Coronavirus, ripresa dei contagi: arrivano le prime zone rosse locali (Di domenica 7 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus in Italia, arrivano le prime zone rosse locali: in Umbria zona rossa nella provincia di Perugia e in sei Comuni del Ternano. L’Italia resta sostanzialmente gialla ma arrivano le prime zone rosse locali: la provincia di Perugia e sei comuni del Ternano diventano zona Rossa a partire dalla giornata di lunedì alla luce dell’ordinanza della presidente della Regione Donatella Tesei. Coronavirus, in Umbria la provincia di Perugia e sei comuni del Ternano diventano zona rossa Dall’8 febbraio, quindi, la Provincia di Perugia e alcuni piccoli Comuni del Ternano diventano zona Rossa mentre la Regione resta in Arancione resta in Arancione anche con la nuova ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021) Emergenzain Italia,le: in Umbria zona rossa nella provincia di Perugia e in sei Comuni del Ternano. L’Italia resta sostanzialmente gialla male: la provincia di Perugia e sei comuni del Ternano diventano zona Rossa a partire dalla giornata di lunedì alla luce dell’ordinanza della presidente della Regione Donatella Tesei., in Umbria la provincia di Perugia e sei comuni del Ternano diventano zona rossa Dall’8 febbraio, quindi, la Provincia di Perugia e alcuni piccoli Comuni del Ternano diventano zona Rossa mentre la Regione resta in Arancione resta in Arancione anche con la nuova ...

