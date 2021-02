Classifica Coppa del Mondo Sprint sci di fondo 2021: Federico Pellegrino guadagna 25 punti grazie alla team sprint con De Fabiani! (Di domenica 7 febbraio 2021) Federico Pellegrino guadagna 25 punti su Gleb Retivykh a tre prove dal termine della Coppa del Mondo sprint. Il poliziotto di Nus, con la vittoria nella team sprint assieme a Francesco De Fabiani (che risale al 20° posto), va infatti ad approfittare della caduta dello stesso russo nelle qualificazioni, che gli consente di acquisire più margine in vista delle prove a tecnica classica di Nove Mesto e Oslo, che non sono senz’altro quelle più favorevoli. Alexander Bolshunov, al terzo posto, è a distanza sostanzialmente impossibile da colmare, e anche per tutto il resto del gruppo la questione non si pone più. Semmai, si porrà quella per i Mondiali. Ma quello di Oberstdorf è un altro ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)25su Gleb Retivykh a tre prove dal termine delladel. Il poliziotto di Nus, con la vittoria nellaassieme a Francesco De Fabiani (che risale al 20° posto), va infatti ad approfittare della caduta dello stesso russo nelle qualificazioni, che gli consente di acquisire più margine in vista delle prove a tecnica classica di Nove Mesto e Oslo, che non sono senz’altro quelle più favorevoli. Alexander Bolshunov, al terzo posto, è a distanza sostanzialmente impossibile da colmare, e anche per tutto il resto del gruppo la questione non si pone più. Semmai, si porrà quella per i Mondiali. Ma quello di Oberstdorf è un altro ...

