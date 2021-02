Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2021: Granerud centra la doppietta anche a Klingenthal e si avvicina alla sfera di cristallo (Di domenica 7 febbraio 2021) La tredicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile si è conclusa sul trampolino di Klingenthal con la seconda doppietta consecutiva del norvegese Halvor Egner Granerud, sempre più leader della Classifica generale. Il 24enne norvegese, quando mancano potenzialmente nove gare al termine della stagione, può vantare un margine di 429 punti nei confronti del tedesco Markus Eisenbichler e di 561 sul polacco Kamil Stoch. Di seguito la Classifica generale di Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile dopo Klingenthal: Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) La tredicesima tappa stagionale delladel2020-dicon gli sci maschile si è conclusa sul trampolino dicon la secondaconsecutiva del norvegese Halvor Egner, sempre più leader dellagenerale. Il 24enne norvegese, quando mancano potenzialmente nove gare al termine della stagione, può vantare un margine di 429 punti nei confronti del tedesco Markus Eisenbichler e di 561 sul polacco Kamil Stoch. Di seguito lagenerale didel2020-dicon gli sci maschile dopoGENERALEDEL...

