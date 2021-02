Baronissi | infermiere contrae il Covid per la seconda volta e muore

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa contratto due volte l’infezione da coronavirus l’Matteo Bevilacqua, residente nella frazione Aiello di, il comune che oggi piange la sua tredicesima vittima da-19. L’che aveva superato nella scorsa primavera un primo contagio, questanon ce l’ha fatta e si è spento stamani all’Ospedale “Da Procida” di Salerno. Lainfezione, contratta alcune settimane fa, gli è stata fatale. L’uomo fu tra i primi a contrarre ad aprile scorso il contagio nel comune di. Illo raggiunse in servizio ma senza gravi conseguenze: è stato bene, stava a casa senza sintomi. Poi è andato in pensione e ad inizio del mese di gennaio si è infettato di nuovo ed è morto. Il sindaco ...

«I dati degli ultimi giorni devono indurre ad avere comportamenti adeguati». È preoccupato per l'escalation di contagi registrati negli ultimi giorni anche il primo ...