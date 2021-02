Australian Open 2021, il tabellone di Jannik Sinner. Si inizia con Shapovalov, cammino difficile per sfidare Thiem ai quarti (Di domenica 7 febbraio 2021) Stanno per aprire i battenti gli Australian Open 2021. Durante la notte di venerdì sono stati sorteggiati i tabelloni del primo torneo dello Slam; per gli italiani non è stata un’urna fortunata, con molti accoppiamenti abbastanza complicati. Forse a uno di quelli a cui è andata peggio è Jannik Sinner, che in questa settimana ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei migliori prospetti al mondo portandosi a casa il secondo torneo della carriera, il Great Ocean Road Open (ATP Melbourne 1), ma il cammino dell’altoatesino che comincerà da domani mattina è davvero uno dei più complicati, a cui si aggiunge anche il fattore stanchezza dettato dalle cinque partite disputate in cinque giorni. Già raggiungere il secondo turno per pareggiare il suo miglior ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Stanno per aprire i battenti gli. Durante la notte di venerdì sono stati sorteggiati i tabelloni del primo torneo dello Slam; per gli italiani non è stata un’urna fortunata, con molti accoppiamenti abbastanza complicati. Forse a uno di quelli a cui è andata peggio è, che in questa settimana ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei migliori prospetti al mondo portandosi a casa il secondo torneo della carriera, il Great Ocean Road(ATP Melbourne 1), ma ildell’altoatesino che comincerà da domani mattina è davvero uno dei più complicati, a cui si aggiunge anche il fattore stanchezza dettato dalle cinque partite disputate in cinque giorni. Già raggiungere il secondo turno per pareggiare il suo miglior ...

alcinx : RT @ilfoglio_it: Da Mourinho agli Australian Open, dal Sei Nazioni al Super Bowl e in più l'intervista al presidente del Coni Giovanni Mala… - ilfoglio_it : Da Mourinho agli Australian Open, dal Sei Nazioni al Super Bowl e in più l'intervista al presidente del Coni Giovan… - infoitsport : Jannik Sinner: 'Ultimi giorni difficili. Domani iniziano gli Australian Open, il motivo per essere qui' - vitobarile : @GeorgeSpalluto Si hanno giocato zoppi bravi entrambi, poi se non ho capito male debuttano domani negli Australian Open? - morganti73 : Sinner vince l'open di Melbourne, Australia, battendo in finale Travaglia. Entrambi esausti, hanno solo un giorno d… -