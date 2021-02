Atalanta, De Roon duro: “Inaccettabile. Quando sei sul 3-0 non si può portare a casa solo un punto” (Di domenica 7 febbraio 2021) Un mea culpa in piena regola con tanto di sfogo e arrabbiatura nei confronti suoi e della squadra. Marten De Roon non accetta la rimonta subita dalla sua Atalanta nel match di Serie A contro il Torino. Dal 3-0 per la Dea al 3-3 finale. Una prestazione lontana dalle migliori alle quali i nerazzuri hanno abituato il loro pubblico.De Roon si sfoga sui socialcaption id="attachment 1090285" align="alignnone" width="638" Atalanta Torino, getty images/captionNon le manda a dire De Roon che "accusa" se stesso e tutta l'Atalanta di aver messo in mostra una prova non all'altezza: "Quando sei sul 3-0 e termini la sfida con un solo punto, non c'è nessuno da incolpare se non te stesso", ha scritto l'olandese sul proprio profilo Instagram. "Una ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Un mea culpa in piena regola con tanto di sfogo e arrabbiatura nei confronti suoi e della squadra. Marten Denon accetta la rimonta subita dalla suanel match di Serie A contro il Torino. Dal 3-0 per la Dea al 3-3 finale. Una prestazione lontana dalle migliori alle quali i nerazzuri hanno abituato il loro pubblico.Desi sfoga sui socialcaption id="attachment 1090285" align="alignnone" width="638"Torino, getty images/captionNon le manda a dire Deche "accusa" se stesso e tutta l'di aver messo in mostra una prova non all'altezza: "sei sul 3-0 e termini la sfida con un, non c'è nessuno da incolpare se non te stesso", ha scritto l'olandese sul proprio profilo Instagram. "Una ...

