Annie Ernaux | Premio Strega per “Letture Coraggiose”

(Di domenica 7 febbraio 2021)è una scrittrice francese, autrice del romanzo Gli anni, vincitore dei premi Marguerite Duras, François Mauriac, del Prix de la langue française e deleuropeo 2016. Può un’autobiografia raggiungere punti così profondi dell’animo umano da renderla universale? Sganciarci dalla penna che l’ha tracciata, continuando a dare echo alla sua voce, per diventare la voce di chi come lei ha vissuto il desiderio di avere potere sul proprio corpo. L’Evento di, getta le basi per una lirica profonda e commovente di cui le/gli appassionate/i lettrici/lettori avevano già avuto esperienza con i suoi lavori precedenti.: qualcosa su di lei Da qualche anno l’autrice viene tradotta e pubblicata da L’Orma ...

Nonne, zie, madri: ricordi" Il mio apprendistato alla diversità di Annie Ernaux è una scrittrice francese vincitrice del Premio Strega europeo 2016, ed è la prima recensione di Letture Coraggiose. La bambina è lei, la sua voce adulta racconta in prima persona se stessa e tutta una generazione di donne, nate e cresciute nella provincia francese di allora.