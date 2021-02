32enne uccisa in casa a Palermo, indagini in corso (Di domenica 7 febbraio 2021) Nuovo femminicidio in Italia. Una donna di 32 anni è stata uccisa a Palermo. Accertamenti in corso. Palermo – Ennesimo femminicidio in Italia. A meno di 24 ore dall’omicidio di Faenza, una donna di 32 anni è stata uccisa a Palermo. Il corpo senza vita della cantante neomelodica sarebbe stato trovato nel bagno di casa. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per provare a ricostruire meglio la dinamica di quanto successo e risalire all’identità dell’autore del delitto. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il marito si sarebbe presentato spontaneamente in caserma. La tragedia Il corpo senza vita della 32enne cantante neomelodica sarebbe stato trovato nel bagno del proprio del proprio appartamento. I carabinieri ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021) Nuovo femminicidio in Italia. Una donna di 32 anni è stata. Accertamenti in– Ennesimo femminicidio in Italia. A meno di 24 ore dall’omicidio di Faenza, una donna di 32 anni è stata. Il corpo senza vita della cantante neomelodica sarebbe stato trovato nel bagno di. Sono intutti gli accertamenti del caso per provare a ricostruire meglio la dinamica di quanto successo e risalire all’identità dell’autore del delitto. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il marito si sarebbe presentato spontaneamente in caserma. La tragedia Il corpo senza vita dellacantante neomelodica sarebbe stato trovato nel bagno del proprio del proprio appartamento. I carabinieri ...

