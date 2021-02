Uomini e Donne: Nicola Vivarelli non ha ancora dimenticato Gemma (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente Nicola Vivarelli. Il giovane 27enne ufficiale della Marina si era presentato come Sirius e aveva a lungo corteggiato Gemma Galgani. Nonostante i due siano usciti e abbiano iniziato a conoscersi, la differenza d'età era troppa e così la dama torinese ha deciso di mettere fine al loro rapporto. Eppure, anche se tra i due non esiste più nulla, Vivarelli ha affermato in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne di pensare ancora a Gemma. Uomini e Donne: Nicola Vivarelli pensa ancora a Gemma Il rapporto tra Nicola ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli appassionati diricorderanno sicuramente. Il giovane 27enne ufficiale della Marina si era presentato come Sirius e aveva a lungo corteggiatoGalgani. Nonostante i due siano usciti e abbiano iniziato a conoscersi, la differenza d'età era troppa e così la dama torinese ha deciso di mettere fine al loro rapporto. Eppure, anche se tra i due non esiste più nulla,ha affermato in un'intervista rilasciata al magazine didi pensarepensaIl rapporto tra...

