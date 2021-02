Stasera Italia, Barbara Palombelli: “Chi vorreste al governo?”. Vittorio Feltri: “Hitler”. In studio cala il gelo (Di sabato 6 febbraio 2021) È calato il gelo in diretta nello studio di Stasera Italia, su Rete 4, dopo la risposta agghiacciante di Vittorio Feltri a una domanda della conduttrice Barbara Palombelli sul toto-nomi del prossimo governo guidato da Mario Draghi. È successo nel corso della puntata di venerdì 5 febbraio: “Non ho nulla contro Draghi, credo che il problema non sia tanto il leader ma la squadra, avere una maggioranza compatta che abbia 4 idee e le realizzi senza deviare – ha spiegato Feltri -. L’Italia ha bisogno di una maggioranza che non sia costituita da 5-6 partiti, con una maggioranza così spezzettata non si può andare d’accordo. Ognuno ha i suoi interessi”. Quindi la padrona di casa ha chiesto ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Èto ilin diretta nellodi, su Rete 4, dopo la risposta agghiacciante dia una domanda della conduttricesul toto-nomi del prossimoguidato da Mario Draghi. È successo nel corso della puntata di venerdì 5 febbraio: “Non ho nulla contro Draghi, credo che il problema non sia tanto il leader ma la squadra, avere una maggioranza compatta che abbia 4 idee e le realizzi senza deviare – ha spiegato-. L’ha bisogno di una maggioranza che non sia costituita da 5-6 partiti, con una maggioranza così spezzettata non si può andare d’accordo. Ognuno ha i suoi interessi”. Quindi la padrona di casa ha chiesto ai ...

