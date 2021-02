New York Fashion Week: si parte il 14 febbraio con Jason Wu (Di sabato 6 febbraio 2021) La New York Fashion Week si svolgerà interamente in formato digitale. Tra i grandi assenti Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Michael Kors Il Council of Fashion Designers of America ha pubblicato il calendario ufficiale delle sfilate per la prossima Fashion Week di New York, in cui vedremo le collezioni uomo per il prossimo autunno inverno. In totale sfileranno 84 brand, ma alcuni sfileranno da Parigi. A causa della pandemia anche le presentazioni di New York si svolgeranno in formato digitale. Le collezioni “sfileranno” in quattro giorni dal 14 al 17 febbraio, anche se alcuni marchi protrarranno le presentazioni in momenti successivi, fino al mese di aprile. Apre ufficialmente la settimana della moda ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021) La Newsi svolgerà interamente in formato digitale. Tra i grandi assenti Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Michael Kors Il Council ofDesigners of America ha pubblicato il calendario ufficiale delle sfilate per la prossimadi New, in cui vedremo le collezioni uomo per il prossimo autunno inverno. In totale sfileranno 84 brand, ma alcuni sfileranno da Parigi. A causa della pandemia anche le presentazioni di Newsi svolgeranno in formato digitale. Le collezioni “sfileranno” in quattro giorni dal 14 al 17, anche se alcuni marchi protrarranno le presentazioni in momenti successivi, fino al mese di aprile. Apre ufficialmente la settimana della moda ...

