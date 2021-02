Milan, Pioli su Calhanoglu: «Non so se lo schiererò dal 1’» (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Hakan Calhanoglu alla vigilia della partita contro il Crotone Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Crotone. Tra gli argomenti toccati, anche le condizioni di Hakan Calhanoglu. LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE «Ha avuto qualche sintomo e certo qualcosina la porta via a livello di condizione. Deciderò se schierarlo dall’inizio o a partita cominciata». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefanoha parlato delle condizioni di Hakanalla vigilia della partita contro il Crotone Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Crotone. Tra gli argomenti toccati, anche le condizioni di Hakan. LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE «Ha avuto qualche sintomo e certo qualcosina la porta via a livello di condizione. Deciderò se schierarlo dall’inizio o a partita cominciata». Leggi su Calcionews24.com

