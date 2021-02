Mahindra Racing ottiene un importante primato

(Di sabato 6 febbraio 2021) Mancano venti giorni all’inizio della stagione 2020/21 di Formula E che partirà con i due ePrix notturni dell’Arabia Saudita. Nel frattempoha raggiunto untraguardo non solo per quanto riguarda il mondiale elettrico, ma di qualsiasi campionato mondiale FIA perché è diventato il primo team ad essere certificato a zero emissioni di carbonio sin dall’inizio. Dilbagh Gill punta cona nuovi riconoscimenti Grande traguardo raggiunto dain questi giorni. Il produttore indiano è diventato il primo team di Formula E e il primo in qualsiasi campionato mondiale FIA ?ad essere certificato a zero emissioni di carbonio sin dall’inizio. La certificazione, approvata dal Gruppo ALLCOT, afferma che ...

Ultime Notizie dalla rete : Mahindra Racing

Metropolitan Magazine

... non vedo l'ora di vederlo al lavoro al fianco di Rudy per contribuire alla stagione del team" ha brevemente affermato Dilbagh Gill , Team Principal di. Nuova line - up con Sims e ...He was an integral part of the growth and successes ofin Formula E... 1/2 pic.twitter.com/YkdnkLvI8f -(@MahindraRacing) January 28, 2021 We're all so shocked and ...Si sposta in Formula E la carriera di Jordan King. L’ex pilota della IndyCar Series e della Formula 2 ha firmato un contratto con Mahindra come pilota di sviluppo e del simulatore per la stagione 2020 ...