LIVE – Monza-Empoli 1-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ladi, match valido per la ventunesima giornata di. I toscani guidano la classifica con 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta, e hanno 6 lunghezze di vantaggio sui lombardi, attualmente al secondo posto a quota 35, con un cammino di 9 successi, 8 pareggi e 3 k.o. Calcio d’inizio alle ore 16 di sabato 6 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-1 (2? Mancuso, 70? Boateng (R)) 71? – L’reagisce subito con La Mantia, ma il suo tentativo non ...

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Monza-Empoli, la diretta LIVE: pagelle e tabellino #empolifc - SimoneFracassi : RT @DAZN_IT: Partenza incredibile dell'Empoli ?? Mancuso segna dopo appena 1 minuto ? Il big match Monza-Empoli è LIVE su #DAZN ?? https://t… - EmpoliCalcio : RT @DAZN_IT: Partenza incredibile dell'Empoli ?? Mancuso segna dopo appena 1 minuto ? Il big match Monza-Empoli è LIVE su #DAZN ?? https://t… - DAZN_IT : Partenza incredibile dell'Empoli ?? Mancuso segna dopo appena 1 minuto ? Il big match Monza-Empoli è LIVE su #DAZN… - SportplusLive : Guarda ora tutta la SERIE B Live Streaming, -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Monza

DIRETTAEMPOLI (RISULTATO 0 - 1): MANCUSO DECIDE IL PRIMO TEMPO Si è appena chiuso il primo tempo diEmpoli, sul risultatodi 0 - 1. Avvio choc per i brianzoli, sotto di un gol dopo appena due minuti di gioco. I toscani la sbloccano con Mancuso, che salta Di Gregorio e insacca a porta ...Grazie al pari odierno la Spal aggancia Cittadella eal quarto posto in classifica, con ... con il risultatodi 1 - 0 per i padroni di casa. Rossoblu che sbloccano l'equilibrio della gara ...Diretta Monza Empoli. Streaming video DAZN del match valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B ...2 Dopo il tonfo casalingo del Lecce, ko nella serata di ieri contro l’Ascoli, oggi in campo la maggior parte del programma della ventunesima giornata di Serie B, piena di sfide interessanti. I MATCH D ...