La Juve batte la Roma 2-0 e la scavalca al terzo posto

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 6 febbraio 2021) Larisponde all'Inter e continua a scalare la classifica in attesa del recupero col Napoli. Nella 21.ma giornata di Serie A la squadra di Pirlo2-0 lae sale alndo proprio i giallorossi. NellaPirlo sceglie CR7 e Morata davanti. Novità Alex Sandro sulla sinistra con Cuadrado a riposo. Fuori per squalifica Bentancur: gioca Rabiot. NellaDzeko è in panchina. Borja Mayoral dal 1' con Mkhitaryan alle sue spalle. Kumbulla sostituisce Smalling in difesa. I giallorossi iniziano con una certa personalità per neutralizzare il pressing alto dei padroni di casa, ma al 16’ Ronaldo, lasciato colpevolmente solo, raccoglie l’assist di Morata e freddo tocca un mancino rasoterra che si infila vicinissimo al palo alla ...