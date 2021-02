Juventus | Pirlo | «Fatto quello che volevamo contro la Roma Chiellini regge»

(Di sabato 6 febbraio 2021) Andrea, allenatore della, ha parlato nel post partita del match dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e laAndrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita del match di Serie A tra bianconeri e. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 JUVE-– «Abbiamo preparato questo tipo di partita, sapevamo che lagioca un calcio ottimo, quindi era difficile andarli a prendere con grande intensità, eravamo preparati per chiuderci e cercare di ripartire, perché loro poi ti lasciano tanto campo, portano tanti giocatori in attacco. In fase difensiva abbiamo, le preventive le abbiamo fatte benissimo, quindi questo era il tipo di ...

Torino, 6 febbraio 2021 - Lalancia un segnale importante al campionato: con il 2 - 0 alla Roma i bianconeri salgono al ... Una partita di sacrificio per i ragazzi diche sono riusciti a ...risponde con Kulusevski e Cuadrado ed è lui ad aver ragione con il gol del raddoppio ... Nel finale in gestione lafa quadrato davanti alla porta di Szczesny e incassa il terzo clean ...Pagelle Juve-Roma SZCZESNY 6 Impietrito dopo un destro al volo di Cristante, fuori di centimetri. Molte uscite alte, bravo ad opporsi al primo vero tiro in porta di Perez ...Torino, 6 febbraio 2021 - La Juventus batte la Roma 2-0, scavalca i giallorossi in classifica e si piazza al terzo posto con 42 punti (a 5 dall'Inter) con una partita in meno (il recupero con il Napol ...