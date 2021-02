I 150 anni di Roma Capitale nella Guida di Repubblica (Di sabato 6 febbraio 2021) 1871-2021, 150 anni. È un compleanno importante quello “festeggiato” – se così si può dire in questi tempi pandemici - dalla Capitale d’Italia. Roma, una città odiata da chi ci vive per i tanti difetti che la fanno essere quasi sempre agli ultimi posti nelle classifiche delle città del mondo, ma sicuramente la più amata e invidiata al mondo per il suo clima e la sua bellezza. Nel 1871 fu proclamata Capitale del Regno d’Italia e per la Città dei Papi - espugnata dai bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna il 20 settembre 1870 con la breccia nella cerchia delle mura aureliane, nei pressi di Porta Pia - iniziò una delle più imponenti modifiche urbanistiche, architettoniche e funzionali. Con la legge numero 33 del 3 febbraio 1871, poi, fu deciso il trasferimento della sede del governo da ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) 1871-2021, 150. È un compleanno importante quello “festeggiato” – se così si può dire in questi tempi pandemici - dallad’Italia., una città odiata da chi ci vive per i tanti difetti che la fanno essere quasi sempre agli ultimi posti nelle classifiche delle città del mondo, ma sicuramente la più amata e invidiata al mondo per il suo clima e la sua bellezza. Nel 1871 fu proclamatadel Regno d’Italia e per la Città dei Papi - espugnata dai bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna il 20 settembre 1870 con la brecciacerchia delle mura aureliane, nei pressi di Porta Pia - iniziò una delle più imponenti modifiche urbanistiche, architettoniche e funzionali. Con la legge numero 33 del 3 febbraio 1871, poi, fu deciso il trasferimento della sede del governo da ...

