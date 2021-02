Governo: il runner Draghi, in bacheca la mezza Roma-Ostia sotto le due ore (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb (Adnkronos) - C'è la passione per il basket. Poi c'è il tifo per la Roma e qualche tiro di golf. Ma nel 'pedigree' dello sportivo Mario Draghi c'è anche la corsa. Anzi, la mezza maratona. Più precisamente la Roma-Ostia, che il premier incaricato ha corso per quattro volte, scendendo anche sotto le due ore. A svelarlo, sulla sua pagina Facebook, è Luciano Duchi, storico ideatore della gara Gold label: "Mi sono ricordato delle cordiali conversazioni con il fratello, quando veniva a tesserarlo, a iscriverlo alle quattro Roma Ostia da lui corse, l'ultima nel 2005 quando ottenne l'apprezzabile tempo di 1.55.53 a 58 anni", scrive Duchi. Di Draghi "è stato riportato tutto. Nessuno ha riportato che è anche stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021), 6 feb (Adnkronos) - C'è la passione per il basket. Poi c'è il tifo per lae qualche tiro di golf. Ma nel 'pedigree' dello sportivo Marioc'è anche la corsa. Anzi, lamaratona. Più precisamente la, che il premier incaricato ha corso per quattro volte, scendendo anchele due ore. A svelarlo, sulla sua pagina Facebook, è Luciano Duchi, storico ideatore della gara Gold label: "Mi sono ricordato delle cordiali conversazioni con il fratello, quando veniva a tesserarlo, a iscriverlo alle quattroda lui corse, l'ultima nel 2005 quando ottenne l'apprezzabile tempo di 1.55.53 a 58 anni", scrive Duchi. Di"è stato riportato tutto. Nessuno ha riportato che è anche stato ...

