Gonzalo Villar | “Siamo pronti per la Juve Scudetto? Puntiamo alla Champions ma non rifiutiamo nulla”

(Di sabato 6 febbraio 2021), primo annoRoma e già punto di riferimento del centrocampo giallorosso, è stato intervistato da AS. Diversi argomenti toccati dal giovane centrocampista iberico a cominciare dsfida contro lantus: “La squadra è pronta dopo un paio di settimane difficili. La squadra dal punto di vista psicologico sta bene,tornativittoria ed abbiamo ritrovato il nostro gioco. Abbiamo lavorato cercando i loro punti deboli, che sono pochi visto che è una grande squadre.terzi in campionato per merito nostro, la sfida con lanon deve ossessionarci. Conosco bene Arthur, gli piace avere il pallone, ed è molto difficile toglierglielo. Si integra bene con Bentancur o Rabiot, e poi c’è il fattore McKennie. È ...

RaiSport : #Villar: 'Sbagliato parlare di scudetto, l'obiettivo è la #ChampionsLeague' Lo spagnolo sul caso #Dzeko: 'Noi siam… - sportface2016 : #Roma, le parole del centrocampista Gonzalo #Villar - ciccarema : “Non mi occupo di fare gioco, ma di stabilire il ritmo” Gonzalo Villar 14 - AsRomaPassione : @goal Ma che ce frega noi c'avemo Gonzalo Villar ???? - Teo_Vannucci : @TURCO10ACM Gonzalo Villar o Baselli che è rientrato tipo... -

Ultime Notizie dalla rete : Gonzalo Villar

Commenta per primo Il centrocampista della Roma,ha dichiarato in un'intervista al quotidiano spagnolo As : 'Anche se sarebbe bello è un errore pensare allo scudetto, il nostro obiettivo principale resta la qualificazione alla ...Radiografia della Roma che affronta la Juventus sabato 6 febbraio alle 18 (diretta su su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) fatta da. Il centrocampista spagnolo si è raccontato in una ...Juventus-Roma è alle porte: tutto pronto per il big match della 21a giornata di Serie A. Le parole di Villar, centrocampista della Roma.Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato della sfida contro la Juventus: ecco le sue dichiarazioni verso il match ...