Genoa, Criscito: “Non fermiamoci qui, sarebbe il nostro errore più grande” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Genoa fa il colpaccio: battuto 2-1 il Napoli. La salvezza sembra più vicina per il Grifone. Il capitano e terzino Domenico Criscito commenta la prestazione della sua squadra "Di fronte avevamo una squadra forte. Erano entrati giocatori di spessore e sapevamo che potevano tentare qualcosa di importante. Peccato per il gol, speravamo di tornare a casa senza gol subiti. L'avevamo preparata così. Sapevamo che il Napoli ha giocatori tecnici in grado di mettere in difficoltà. Mi alzavo spesso, andando a mettere la mezzala sul loro terzino. Non pensiamo a fermarci ora: sarebbe il nostro errore. Perin è fantastico. Ci trasmette sicurezza. Un aiuto del genere dalla porta è importante".caption id="attachment 911163" align="alignnone" width="1024" Criscito (getty images)/caption ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilfa il colpaccio: battuto 2-1 il Napoli. La salvezza sembra più vicina per il Grifone. Il capitano e terzino Domenicocommenta la prestazione della sua squadra "Di fronte avevamo una squadra forte. Erano entrati giocatori di spessore e sapevamo che potevano tentare qualcosa di importante. Peccato per il gol, speravamo di tornare a casa senza gol subiti. L'avevamo preparata così. Sapevamo che il Napoli ha giocatori tecnici in grado di mettere in difficoltà. Mi alzavo spesso, andando a mettere la mezzala sul loro terzino. Non pensiamo a fermarci ora:il. Perin è fantastico. Ci trasmette sicurezza. Un aiuto del genere dalla porta è importante".caption id="attachment 911163" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport ...

