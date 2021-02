Flavio Briatore contro Luigi Di Maio | “Mario Draghi col bibitaro? Come Michelangelo col tizio che fa le strisce pedonali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Le consultazioni per il nuovo governo guidato davisto da. L’imprenditore ha espresso il suo punto di vista in un post su Instagram diventato subito virale in Rete: “C’è un signore con Master al Massachussetts Institute of Technology, ex governatore della Banca d’Italia – ha esordito– consulente delle più importanti società del mondo, presidente del Financial Stability Board, professore ordinario in politica monetaria, membro del Board of Trustees di Princeton”, ha scritto snocciolando il curriculum del professore incaricato da Mattarella di formare un nuovo esecutivo in grado di portare l’Italia fuori dalla pandemia di Covid. Poi la stoccata ai politici, in particolare al ministro uscente degli Esteri,Di: il ...