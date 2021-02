Noovyis : (Fabrizio Corona, le rivelazioni su Asia Argento: “Ogni 15 giorni lei viene a dormire da me. Non siamo fidanzati ma… - ArreuSab : RT @MediasetTgcom24: Fabrizio Corona e il rapporto con Asia Argento: 'Siamo amici con turbamento' #FabrizioCorona - MediasetTgcom24 : Fabrizio Corona e il rapporto con Asia Argento: 'Siamo amici con turbamento' #FabrizioCorona… - zazoomblog : Fabrizio Corona e Asia Argento di nuovo insieme: «Diciamo che siamo amici con turbamento...» - #Fabrizio #Corona… - sparkIes__ : @j_pepperwood_ Sentendomi Fabrizio Corona -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Ticinonline

Sembrava in odore di nozze con Lia Del Grosso , maspariglia di nuovo le carte della sua vita privata parlando della sua relazione molto intima con Asia Argento . 'Siamo amici con turbamento', spiega al settimanale Novella2000 e ...Sembrava che fosse finita nel peggiore dei modi tra il re dei paparazzi,e l'attrice Asia Argento . Almeno era quello che inizialmente è sembrato. Dopo quella storia amorosa durata pochi mesi tra i due, alla fine avevano deciso di rompere il rapporto , ...ASIA ARGENTO E FABRIZIO CORONA DI NUOVO INSIEME "Ogni 15 giorni lei viene a dormire da me. Non siamo fidanzati ma neanche tr***amici" ...Una confessione che ha avuto molta risonanza quella di Fabrizio Corona, il quale confessa che, ogni 15 giorni, la sua ex Asia Argento lo raggiunge a casa e dormono insieme.