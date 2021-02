Di Francesco: “Non è necessario avere un play. Lasciamo da parte gli aspetti fini, ora conta fare punti” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro la Lazio. Sta valutando il passaggio alla difesa a tre, visto il mancato arrivo di un play e invece quello di Rugani? “Non recuperiamo nessuno tra Ceppitelli, Deiola, Duncan e Sottil, mentre sulla difesa a 3 stiamo facendo delle valutazioni viste anche i calciatori che abbiamo a disposizione”. Il presidente ha ufficializzato il passaggio alla piano B, ovvero la modalità sopravvivenza. Chi preferisce tra Marin e Radja in cabina di regia? “Non è necessario che si debba avere un play. È un ruolo delicatissimo, in cui bisogna fare le due fasi in un certo modo. Stiamo facendo valutazioni in corso, purtroppo arrangiarsi sempre non va bene. Io personalmente devo fare il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro la Lazio. Sta valutando il passaggio alla difesa a tre, visto il mancato arrivo di une invece quello di Rugani? “Non recuperiamo nessuno tra Ceppitelli, Deiola, Duncan e Sottil, mentre sulla difesa a 3 stiamo facendo delle valutazioni viste anche i calciatori che abbiamo a disposizione”. Il presidente ha ufficializzato il passaggio alla piano B, ovvero la modalità sopravvivenza. Chi preferisce tra Marin e Radja in cabina di regia? “Non èche si debbaun. È un ruolo delicatissimo, in cui bisognale due fasi in un certo modo. Stiamo facendo valutazioni in corso, purtroppo arrangiarsi sempre non va bene. Io personalmente devoil ...

