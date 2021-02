De Blanck e De Grenet: Sam poteva essere nostra figlia (Di sabato 6 febbraio 2021) De Blanck e De Grenet: Samantha poteva essere nostra figlia Patrizia De Blanck e Mario De Grenet hanno avuto una storiaPatrizia De Blanck ha avuto un flirt con Mario De Grenet, il padre di Samantha, ecco le parole della De Blanck: “Abbiamo avuto un amore tanti anni fa”. Nel corso della 37esima puntata del Grande Fratello Vip, durante gli abbracci scambiati tra Mario e sua figlia Samantha De Grenet, Signorini li interrompe, comunicando che tra gli ex concorrenti c’è una vecchia conoscenza di Mario. Si rivela essere la contessa Patrizia De Blanck, tra i discorsi si scopre che i due hanno avuto un flirt molti ani fa, la ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 febbraio 2021) Dee De: SamanthaPatrizia Dee Mario Dehanno avuto una storiaPatrizia Deha avuto un flirt con Mario De, il padre di Samantha, ecco le parole della De: “Abbiamo avuto un amore tanti anni fa”. Nel corso della 37esima puntata del Grande Fratello Vip, durante gli abbracci scambiati tra Mario e suaSamantha De, Signorini li interrompe, comunicando che tra gli ex concorrenti c’è una vecchia conoscenza di Mario. Si rivelala contessa Patrizia De, tra i discorsi si scopre che i due hanno avuto un flirt molti ani fa, la ...

