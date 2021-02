Covid, Speranza autorizza l’uso degli anticorpi monoclonali. Ecco a chi verranno prescritti (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo l’ok dell’Aifa, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto per l’autorizzazione degli anticorpi monoclonali nella lotta al Coronavirus. «Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità – ha scritto sui suoi social – ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il Covid 19». February 6, 2021 Ieri, venerdì 5 febbraio, la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa aveva pubblicato il suo parere in merito all’approvazione, arrivata mercoledì 3. Come scritto nel documento, pur considerando ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo l’ok dell’Aifa, il ministro della Salute Robertoha firmato il decreto per l’zionenella lotta al Coronavirus. «Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità – ha scritto sui suoi social – ho appena firmato il decreto chela distribuzione, in via straordinaria,. Così abbiamo insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il19». February 6, 2021 Ieri, venerdì 5 febbraio, la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa aveva pubblicato il suo parere in merito all’approvazione, arrivata mercoledì 3. Come scritto nel documento, pur considerando ...

