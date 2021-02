Covid Italia, bollettino 6 febbraio: 13.442 casi e 385 morti. Calano indice di positività, terapie intensive e ricoveri (Di sabato 6 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino del 6 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.442 - in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri - i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo il... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 febbraio 2021), ildel 62021. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.442 - in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri - i test positivi al coronavirus registrati in, secondo il...

