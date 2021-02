Così la Francia si fa Spazio nella Ue (e nella Nato) (Di sabato 6 febbraio 2021) Il 20 gennaio, la Commissione europea aveva assegNato due contratti, ciascuno per la realizzazione di sei satelliti Galileo, per un valore complessivo di 1,47 miliardi di euro alla ditta franco-italiana Thales Alenia Space e alla franco-tedesca Airbus Defence & Space con l’obiettivo di lanciare i primi satelliti già nel 2024. Si tratta del primo passo per la realizzazione della seconda generazione del cosiddetto Gps europeo. Ma con un’ordinanza del 31 gennaio, il tribunale dell’Ue, pronunciandosi in procedura sommaria e in modo provvisorio, e senza aver sentito la Commissione, ha accolto la richiesta di sospendere l’assegnazione del contratto presentata dalla ditta tedesca OHB che aveva partecipato alla gara, perdendola. OHB, forte del fatto di aver già realizzato la maggior parte dei satelliti di prima generazione, aveva partecipato al bando di gara indetto nel ... Leggi su formiche (Di sabato 6 febbraio 2021) Il 20 gennaio, la Commissione europea aveva assegdue contratti, ciascuno per la realizzazione di sei satelliti Galileo, per un valore complessivo di 1,47 miliardi di euro alla ditta franco-italiana Thales Alenia Space e alla franco-tedesca Airbus Defence & Space con l’obiettivo di lanciare i primi satelliti già nel 2024. Si tratta del primo passo per la realizzazione della seconda generazione del cosiddetto Gps europeo. Ma con un’ordinanza del 31 gennaio, il tribunale dell’Ue, pronunciandosi in procedura sommaria e in modo provvisorio, e senza aver sentito la Commissione, ha accolto la richiesta di sospendere l’assegnazione del contratto presentata dalla ditta tedesca OHB che aveva partecipato alla gara, perdendola. OHB, forte del fatto di aver già realizzato la maggior parte dei satelliti di prima generazione, aveva partecipato al bando di gara indetto nel ...

