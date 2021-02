Coronavirus: Israele sperimenta un farmaco con efficacia al 90% (Di sabato 6 febbraio 2021) In Israele prosegue la sperimentazione relativa a un farmaco che, secondo i primi studi, dovrebbe avere il 90% di efficacia contro il Coronavirus. A riportare questa notizia molto positiva è direttamente la stampa israeliana. Gli studi della prima fase del progetto di ricerca sono avvenuti presso l'Ichilov Medical Center di Tel Aviv. Qui si sono ottenute delle risposte davvero incoraggianti da parte del farmaco. Il nome della sostanza è EXO-CD24 e attualmente stanno continuando le ricerche che potranno dare ulteriori certezze. farmaco israeliano con efficacia al 90% L'Ospedale di Tel Aviv ha reso noto che il medicianale EXO-CD24 realizzatod al Professore Nadir Arber, ha dato una grande mano a molti pazienti di Covid-19. La sostanza ha infatti permesso ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 febbraio 2021) Inprosegue lazione relativa a unche, secondo i primi studi, dovrebbe avere il 90% dicontro il. A riportare questa notizia molto positiva è direttamente la stampa israeliana. Gli studi della prima fase del progetto di ricerca sono avvenuti presso l'Ichilov Medical Center di Tel Aviv. Qui si sono ottenute delle risposte davvero incoraggianti da parte del. Il nome della sostanza è EXO-CD24 e attualmente stanno continuando le ricerche che potranno dare ulteriori certezze.israeliano conal 90% L'Ospedale di Tel Aviv ha reso noto che il medicianale EXO-CD24 realizzatod al Professore Nadir Arber, ha dato una grande mano a molti pazienti di Covid-19. La sostanza ha infatti permesso ...

