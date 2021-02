Conferenza stampa Pioli: «A metà della salita. Inter avanti? Non è la prima volta» (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, è Intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le sue dichiarazioni Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le sue dichiarazioni. SETTIMANA LIBERA – «Non ci succedeva da tantissimo tempo di avere sette giorni per preparare una singola partita. Siamo dati affondo su alcuni sistemi tattici e anche dal punto di vista fisico abbiamo fatto lavori più mirati. E’ stata una settimana utile per prepararci al meglio alla partita di domani». salita – «Siamo a metà della salita, le pendenze più difficili devono arrivare perché nel girone di ritorno gli obiettivi si avvicinano e tutte le squadre metteranno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefano, tecnico del Milan, èvenuto inalla vigiliagara contro il Crotone. Ecco le sue dichiarazioni Stefanoha parlato alla vigiliagara contro il Crotone. Ecco le sue dichiarazioni. SETTIMANA LIBERA – «Non ci succedeva da tantissimo tempo di avere sette giorni per preparare una singola partita. Siamo dati affondo su alcuni sistemi tattici e anche dal punto di vista fisico abbiamo fatto lavori più mirati. E’ stata una settimana utile per prepararci al meglio alla partita di domani».– «Siamo a, le pendenze più difficili devono arrivare perché nel girone di ritorno gli obiettivi si avvicinano e tutte le squadre metteranno ...

