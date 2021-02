Comune del Foggiano vende case a 1 euro, boom di richieste dall'estero (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Ha fatto il giro del mondo, arrivando panche alla Cnn e alla rivista Forbes l'annuncio del sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, che ha messo in vendita 15 abitazioni a partire da un euro. Biccari, 450 metri sul livello del mare, è un piccolo paese della provincia di Foggia situato sui Monti Dauni che, con poco più di 2600 abitanti, si estende a sud ovest fino al Monte Cornacchia, il monte che con i suoi 1151 metri è la vetta più alta della Puglia. Un sindaco, Gianfilippo Mignogna, non nuovo a iniziative particolari per la sua comunità. Non molto tempo fa ideò, con l'aiuto di una cooperativa, le Bubble-room - piccole case a forma di bolle semi-trasparenti di circa 20 metri quadrati - realizzate a ridosso del lago Pescara, a poca distanza dal centro abitato. Oltre 9.000 richieste “L'idea di mettere in vendita questa ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Ha fatto il giro del mondo, arrivando panche alla Cnn e alla rivista Forbes l'annuncio del sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, che ha messo in vendita 15 abitazioni a partire da un. Biccari, 450 metri sul livello del mare, è un piccolo paese della provincia di Foggia situato sui Monti Dauni che, con poco più di 2600 abitanti, si estende a sud ovest fino al Monte Cornacchia, il monte che con i suoi 1151 metri è la vetta più alta della Puglia. Un sindaco, Gianfilippo Mignogna, non nuovo a iniziative particolari per la sua comunità. Non molto tempo fa ideò, con l'aiuto di una cooperativa, le Bubble-room - piccolea forma di bolle semi-trasparenti di circa 20 metri quadrati - realizzate a ridosso del lago Pescara, a poca distanza dal centro abitato. Oltre 9.000“L'idea di mettere in vendita questa ...

