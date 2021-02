Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2021: Jessie Diggins allunga ancora nella generale (Di sabato 6 febbraio 2021) Lo sci di fondo ha visto scattare le gare femminili della tappa di Ulricehamn della Coppa del Mondo 2020-2021: in Svezia sono stati messi in palio altri punti validi per la conquista della Sfera di Cristallo, graduatoria nella quale resta in testa la statunitense Jessie Diggins, che allunga sulla russa Yulia Stupak, oggi assente. Classifica generale Coppa DEL Mondo SCI DI fondo femminile 1 Diggins Jessie USA 1234 2 STUPAK Yulia RUS 904 3 BRENNAN Rosie USA 879 4 ANDEON Ebba SWE 861 5 SORINA Tatiana RUS 780 6 NEPRYAEVA Natalia RUS 727 7 SVAHN Linn SWE 661 8 JOHAUG Therese NOR 611 9 LAMPIC Anamarija SLO 594 10 FAEHNDRICH ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Lo sci diha visto scattare le gare femminili della tappa di Ulricehamn delladel2020-: in Svezia sono stati messi in palio altri punti validi per la conquista della Sfera di Cristallo, graduatoriaquale resta in testa la statunitense, chesulla russa Yulia Stupak, oggi assente.DELSCI DIUSA 1234 2 STUPAK Yulia RUS 904 3 BRENNAN Rosie USA 879 4 ANDEON Ebba SWE 861 5 SORINA Tatiana RUS 780 6 NEPRYAEVA Natalia RUS 727 7 SVAHN Linn SWE 661 8 JOHAUG Therese NOR 611 9 LAMPIC Anamarija SLO 594 10 FAEHNDRICH ...

