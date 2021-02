Ciclismo, Filippo Ganna: “Oggi una cronometro di 150 km. So di poter fare fuorigiri importanti” (Di sabato 6 febbraio 2021) Filippo Ganna ha vinto la quarta tappa dell’Etoile de Besseges. Il piemontese si è reso protagonista di una prestazione davvero di lusso: è andato in fuga da lontano, poi a una decina di chilometri dall’arrivo ha capito che il gruppo stava rientrando e ha inscenato una cronometro individuale davvero maestosa, giugendo da solo sul traguardo. L’alfiere della Ineos è stato molto chiaro ai microfoni di spazioCiclismo: “Oggi è stata un’altra bella cronometro di 150 chilometri. Sono felice e pensiamo a recuperare bene per domani che sarà un’altra giornata importante”. Il Campione del Mondo a cronometro ha ammesso di avere più fiducia nei propri mezzi dopo il trionfo iridato: “Sono più consapevole di poter fare fuorigiri ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)ha vinto la quarta tappa dell’Etoile de Besseges. Il piemontese si è reso protagonista di una prestazione davvero di lusso: è andato in fuga da lontano, poi a una decina di chilometri dall’arrivo ha capito che il gruppo stava rientrando e ha inscenato unaindividuale davvero maestosa, giugendo da solo sul traguardo. L’alfiere della Ineos è stato molto chiaro ai microfoni di spazio: “è stata un’altra belladi 150 chilometri. Sono felice e pensiamo a recuperare bene per domani che sarà un’altra giornata importante”. Il Campione del Mondo aha ammesso di avere più fiducia nei propri mezzi dopo il trionfo iridato: “Sono più consapevole di...

