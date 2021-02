Buoni spesa in cambio di bottiglie: come e dove riciclare con Esselunga (Di sabato 6 febbraio 2021) Nuovi punti vendita aderiscono all’iniziativa portata avanti da Coripet. Il consorzio ha creato un sistema finalizzato alla gestione diretta delle bottiglie in Pet per uso alimentare, che prevede anche il coinvolgimento delle grandi catene di supermercati, che posizionano all’ingresso degli ecocompattatori che incentivano la popolazione a ricilare i contenitori in cambio di Buoni spesa. Il Pet, ovvero il polietilentereftalato, è un materiale plastico che viene utilizzato dall’industria alimentare per imbottigliare acqua, olio, latte, succhi e altre bevande. A differenza di altri imballaggi, che spesso sono realizzati dall’unione di plastica e altri materiali, il Pet è facilmente riciclabile attraverso un processo meccanico. Coripet, che è un consorzio senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire direttamente lo ... Leggi su quifinanza (Di sabato 6 febbraio 2021) Nuovi punti vendita aderiscono all’iniziativa portata avanti da Coripet. Il consorzio ha creato un sistema finalizzato alla gestione diretta dellein Pet per uso alimentare, che prevede anche il coinvolgimento delle grandi catene di supermercati, che posizionano all’ingresso degli ecocompattatori che incentivano la popolazione a ricilare i contenitori indi. Il Pet, ovvero il polietilentereftalato, è un materiale plastico che viene utilizzato dall’industria alimentare per imbottigliare acqua, olio, latte, succhi e altre bevande. A differenza di altri imballaggi, che spesso sono realizzati dall’unione di plastica e altri materiali, il Pet è facilmente riciclabile attraverso un processo meccanico. Coripet, che è un consorzio senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire direttamente lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Buoni spesa Sandigliano, solidarietà alimentare fino al 28 febbraio

Fino al 28 febbraio i cittadini di Sandigliano che, per effetto dell'emergenza covid - 19, si trovano in stato di bisogno economico, possono presentare richiesta dei buoni spesa necessari all'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Sul sito internet comunale è pubblicato il bando il quale indica i cittadini aventi diritto, i criteri di ...

Sostegno alimentare, sottoscritte le convenzioni con 16 associazioni ferraresi

... facendo acquisti diretti di cibo e prodotti, consegnando una card di valore proporzionato alle necessità di chi ha bisogno o assegnando dei buoni spesa. I rappresentanti delle associazioni si sono ...

Loano, dalla Fondazione Stella-Grossi 30 mila euro in buoni spesa alle famiglie bisognose IVG.it Buoni spesa, proroga per le richieste. Delfino: "C'è tempo fino al 15 febbraio"

L' assessore comunale alle Politiche sociali, Demetrio Delfino , comunica la proroga, fino al prossimo 15 febbraio, per la presentazione della richiesta di ...

Loano, 30 mila euro in buoni spesa per i bisognosi grazie alla fondazione Stella-Grossi

Loano. Una somma di 30 mila euro in buoni spesa alle famiglie bisognose della città. La fondazione Stella-Grossi di Loano, in accordo con l'amministrazione comunale, ha deciso di fare questa donazione ...

