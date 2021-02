Bologna, Orsolini ancora in dubbio: pronto Skov Olsen (Di sabato 6 febbraio 2021) Riccardo Orsolini è ancora in dubbio per Parma-Bologna. Al suo posto potrebbe giocare Andreas Skov Olsen. Gli ultimi aggiornamenti Solo dopo l’allenamento di oggi il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic saprà se potrà contare su Riccardo Orsolini per l’impegno di domani contro il Parma al Tardini. L’esterno è tornato in gruppo solo ieri a causa di un affaticamento muscolare. Come segnala Corriere dello Sport, se non dovesse farcela a prendere il suo posto in attacco dovrebbe essere Andreas Skov Olsen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Riccardoinper Parma-. Al suo posto potrebbe giocare Andreas. Gli ultimi aggiornamenti Solo dopo l’allenamento di oggi il tecnico delSinisa Mihajlovic saprà se potrà contare su Riccardoper l’impegno di domani contro il Parma al Tardini. L’esterno è tornato in gruppo solo ieri a causa di un affaticamento muscolare. Come segnala Corriere dello Sport, se non dovesse farcela a prendere il suo posto in attacco dovrebbe essere Andreas. Leggi su Calcionews24.com

