Bollettino Covid | scende il tasso di positività a 4 | 7%

(Di sabato 6 febbraio 2021) In calo i nuovi casiin Italia: sono 13.442, (ieri 14.218), con 282.407 tamponi, 12mila più di ieri. Tanto che ilditorna a calare dopo tre giorni di aumento ed è al 4,7% (ieri 5,2%). I decessi giornalieri sono 385 (ieri 377), per un totale di 91.003 vittime da inizio epidemia. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 32 di meno (ieri -9) con 144 ingressi del giorno, e scendono a 2.110, mentre i ricoveri ordinari sono 167 in meno (ieri -168), 15.408 in tutto. E’ quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute.

I cittadini vaccinati sono oltre 2,4 milioni : qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini dal 29 ...Bollettino oggi sabato 6 febbraio: contagi, morti e guariti regione per regione. Ecco i dati e i numeri odierni.Sono 276 i nuovi positivi al Covid-19 che emergono in Liguria con l'anali di ... In Asl 4, 42 ricoverati, cioè uno in meno di ieri. Piuttosto, il bollettino odierno riporta ancora 28 decessi, di cui ...