LaGazzettaWeb : Bernalda, si sono perse le tracce di Angelo ormai dal 6 gennaio scorso -

Ultime Notizie dalla rete : Bernalda sono

La Gazzetta del Mezzogiorno

MATERA - È trascorso ormai un mese dalla scomparsa di Angelo Ferrante, l'uomo di, di 78 anni, conosciuto come Lillino, di cui non si hanno più notizie dal 6 gennaio scorso. Inutilirisultate le ricerche, portate avanti per alcune settimane, prima della sospensione da ...IlFutsal è pronto alla terza trasferta consecutiva dopo il buon bottino (4 punti) conquistato ...stati i dettagli a penalizzarci. Abbiamo commesso tanti falli che ci hanno penalizzato in ...MATERA - È trascorso ormai un mese dalla scomparsa di Angelo Ferrante, l’uomo di Bernalda, di 78 anni, conosciuto come Lillino, di cui non si hanno più notizie dal 6 gennaio scorso. Inutili sono risul ...Con i 3 punti il Polistena scavalcherebbe Napoli (che con match di oggi ha due partite in meno) al primo posto. Il Cosenza cerca la vittoria per risalire la classifica ...