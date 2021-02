ATP Cup 2021, Fabio Fognini: “Sono tornato a giocare una grande partita. Mi sento bene fisicamente e non ho dolori” (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabio Fognini ha regalato il primo successo all’Italia in questa semifinale dell’ATP Cup 2021. La competizione a squadre di tennis, di scena a Melbourne (Australia), ha visto protagonista il ligure che, finalmente, è riuscito a battere l’iberico Pablo Carreno Busta (n.16 del mondo), dopo che nei sette precedenti aveva sempre perso. Una partita molto tirata nella quale Fabio è stato nel bene e nel male un grande interprete, alternando momenti di tennis scintillante ad altri meno efficaci. Contava vincere, però, e nel complesso l’azzurro ha disputato un grande incontro, importante anche per il proprio recupero fisico dopo un 2020 nel quale si è sottoposto a un intervento chirurgico a entrambe le caviglie. “Ho fatto vedere un grande ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)ha regalato il primo successo all’Italia in questa semifinale dell’ATP Cup. La competizione a squadre di tennis, di scena a Melbourne (Australia), ha visto protagonista il ligure che, finalmente, è riuscito a battere l’iberico Pablo Carreno Busta (n.16 del mondo), dopo che nei sette precedenti aveva sempre perso. Unamolto tirata nella qualeè stato nele nel male uninterprete, alternando momenti di tennis scintillante ad altri meno efficaci. Contava vincere, però, e nel complesso l’azzurro ha disputato unincontro, importante anche per il proprio recupero fisico dopo un 2020 nel quale si è sottoposto a un intervento chirurgico a entrambe le caviglie. “Ho fatto vedere un...

