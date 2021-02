Amici 20, puntata di sabato 6 febbraio 2021 – Tancredi elimina Evandro (Di sabato 6 febbraio 2021) Evandro - Amici 20 Amici 20 arriva all’undicesimo speciale del sabato pomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta ieri. Amici 20: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 6 febbraio 2021 14.10: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che entra in studio e saluta uno ad uno i professori. Subito accoglie gli ospiti: Stash e i The Kolors con il nuovo brano Mal di gola. Stash - Amici 20 14.15: La professionista Giulia dimostra il pezzo che poi eseguirà l’allieva Giulia. Pubblicità. 14.21: Dopo l’esibizione, Veronica non ha ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 febbraio 2021)2020 arriva all’undicesimo speciale delpomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta ieri.20: la diretta minuto per minuto delladi14.10: Aspettando… con Maria De Filippi che entra in studio e saluta uno ad uno i professori. Subito accoglie gli ospiti: Stash e i The Kolors con il nuovo brano Mal di gola. Stash -20 14.15: La professionista Giulia dimostra il pezzo che poi eseguirà l’allieva Giulia. Pubblicità. 14.21: Dopo l’esibizione, Veronica non ha ...

