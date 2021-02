Allerta meteo nel Lazio: in arrivo temporali e forti raffiche di vento (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo un sabato con temperature quasi primaverili, ecco che nel Lazio ritorna l’Allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso meteo che prevede sul Lazio dal mattino di domani, domenica 7 febbraio, e per le successive 24-36 ore precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. E’ Allerta gialla idrogeologica e per rischio vento in tutta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo un sabato con temperature quasi primaverili, ecco che nelritorna l’. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avvisoche prevede suldal mattino di domani, domenica 7 febbraio, e per le successive 24-36 ore precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica edi. Si prevedono, dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore, venti daa burrasca dai quadranti meridionali, confino a burrasca forte. E’gialla idrogeologica e per rischioin tutta ...

crispadafora : RT @ComuneNapoli: #AllertaMeteoNa avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 13:00 di domenica 7 febbraio e fino… - RetweetPalermo : RT @ComunePalermo: #AllertaMeteoPA - Meteo - Domani allerta gialla - CorriereCitta : Allerta meteo nel Lazio: in arrivo temporali e forti raffiche di vento #allertameteo - UdineseTV : Pioggia, vento e neve: domani nuova allerta meteo - - ABosurgi : RT @ComuneNapoli: #AllertaMeteoNa avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 13:00 di domenica 7 febbraio e fino… -