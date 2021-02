Xena la principessa guerriera sbarca su Amazon Video (Di venerdì 5 febbraio 2021) Xena la principessa guerriera sbarca su Amazon Video Xena, principessa guerriera adesso disponibile su Amazon PrimeDal 4 Febbraio 2021 sono disponibili su Amazon Video tutte le sei stagioni di Xena la principessa guerriera. Dopo Gossip Girl, Willy il principe di Bel Air, e Dawson’s Creek, la piattaforma di streaming Amazon Video si aggiudica l’eroina Lucy Lawless. Xena è tornata, purtroppo non nel revival annunciato qualche anno fa, e mai realizzato, ma bensì con tutte le sei stagioni su Amazon Video. La piattaforma ha imparato che ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021)lasuadesso disponibile suPrimeDal 4 Febbraio 2021 sono disponibili sututte le sei stagioni dila. Dopo Gossip Girl, Willy il principe di Bel Air, e Dawson’s Creek, la piattaforma di streamingsi aggiudica l’eroina Lucy Lawless.è tornata, purtroppo non nel revival annunciato qualche anno fa, e mai realizzato, ma bensì con tutte le sei stagioni su. La piattaforma ha imparato che ...

