Video shock su reddito di cittadinanza, la signora si scusa: “Ho fatto schifo” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Video che in poche ore aveva fatto il giro della rete, generando un diffuso sentimento di indignazione. Il Video in questione è quello di una donna che, per non meglio precisati motivi, si ‘vantava’ del fatto che il marito lavorasse a nero pur essendo percettore del reddito di cittadinanza. Oggi però, anche in virtù del clamore mediatico, la signora è tornata sui suoi passi e ha chiesto scusa per il Video. “Ho fatto schifo”, ha dichiarato perentoria la signora. Probabilmente la faccenda si chiude qui, e forse è davvero meglio così. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unche in poche ore avevail giro della rete, generando un diffuso sentimento di indignazione. Ilin questione è quello di una donna che, per non meglio precisati motivi, si ‘vantava’ delche il marito lavorasse a nero pur essendo percettore deldi. Oggi però, anche in virtù del clamore mediatico, laè tornata sui suoi passi e ha chiestoper il. “Ho”, ha dichiarato perentoria la. Probabilmente la faccenda si chiude qui, e forse è davvero meglio così. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

chedisagio : Il discorso del «Whatever it takes» del 2012... Quello che dice, la postura, il piglio, la determinazione, la compe… - Agenzia_Ansa : #Usa, #video-shock : a #Rochester la #polizia spruzza lo #spray al #peperoncino verso una bambina #afroamericana di… - eziomauro : Usa, video shock: bambina afroamericana ammanettata e caricata a forza in auto dalla polizia - carlo112244 : RT @LeoBollino: Quando Conte umilió il cazzaro di Rignano. #Shock #Because ???? - DarioPanzac89 : RT @agorarai: L'inviato @TomMiGiuntella è con @marattin: 'Da Draghi ribadiremo che siamo in una fase che questo paese non ha mai vissuto. Q… -