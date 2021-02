Una Vita | anticipazioni dal 7 al 12 febbraio | una terribile scoperta

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Colpi di scena e novità inaspettate caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione di Una, come spiegano ledella soap opera iberica dal 7 al 12. Innanzitutto, Felicia e Bellita riusciranno a fare pace, mentre Marcia spiegherà a Felipe di amarlo profondamente, ma di sentirsi troppo in colpa per Santiago, così lo lascerà definitivamente e, poco dopo, chiederà al marito di andarsene via insieme da Acacias. Nel frattempo, Genoveva si recherà da Felipe e gli domanderà se ha iniziato una storia clandestina con Marcia, ma l'avvocato negherà. Tuttavia, la Salmeron non sembrerà convinta... Successivamente, Armando chiederà a Liberto il permesso ufficiale di corteggiare Susana e inviterà la Seler al ballo del Circolo, ma lei gli spiegherà di non essere pronta a mostrarsi in pubblico con lui. Il ...