Un Recovery food per l'Italia (di A. Segrè)

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (di Andrea Segrè, Università di Bologna, fondatore Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare) Ormai ci siamo. Oggi, 5 febbraio, è la Giornata Nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare. L'ottava per la precisione, da quando, con l'allora ministro dell'Ambiente Andrea Orlando, lanciammo al Tempio di Adriano gli Stati generali del Programma Nazionale per la Prevenzione degli Sprechi Alimentari (PINPAS). In questi anni abbiamo costantemente rilevato il comportamento di noi Italiani, non solo rispetto allo spreco alimentare, ma anche a temi direttamente collegabili: l'economia circolare, la riduzione dei rifiuti, la produzione e il consumo responsabile, lo sviluppo sostenibile con precisi riferimenti alla situazione europea e globale. Proprio in ragione dell'interesse mondiale sullo spreco alimentare - ricordo che negli Obiettivi ...

