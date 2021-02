Un nuovo caso Zaki in Egitto: scomparso un ricercatore dell’università Ceu di Vienna. Anche lui aveva collaborato con una ong locale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il regime egiziano e la sua idiosincrasia nei confronti degli studenti universitari scomodi. La storia si ripete e dopo il caso di Patrick Zaki, arrestato un anno fa al ritorno dall’Italia per una visita ai suoi familiari durante la pausa tra primo e secondo semestre, l’Egitto è di nuovo scosso dalla sparizione forzata di un suo ricercatore. Le analogie con la vicenda dello studente dell’università di Bologna sono impressionanti. Ahmed Samir Santrawy ha 29 anni come Patrick, è rientrato dall’Austria dove è iscritto al secondo anno del Master in antropologia e scienze sociali alla Central European University di Vienna e adesso si trova nelle mani della National Security Agency. L’unica differenza sostanziale con Zaki è legata alla sua sorte: lo studente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il regime egiziano e la sua idiosincrasia nei confronti degli studenti universitari scomodi. La storia si ripete e dopo ildi Patrick, arrestato un anno fa al ritorno dall’Italia per una visita ai suoi familiari durante la pausa tra primo e secondo semestre, l’è discosso dalla sparizione forzata di un suo. Le analogie con la vicenda dello studentedi Bologna sono impressionanti. Ahmed Samir Santrawy ha 29 anni come Patrick, è rientrato dall’Austria dove è iscritto al secondo anno del Master in antropologia e scienze sociali alla Central European University die adesso si trova nelle mani della National Security Agency. L’unica differenza sostanziale conè legata alla sua sorte: lo studente ...

