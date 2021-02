Troppi contagi | Tortorici Messina torna zona rossa fino al 15 febbraio

ilmeteoit : #Troppi #CONTAGI, l'ALTO #ADIGE si #BLINDA: sarà #LOCKDOWN per 3 settimane - globalistIT : Nel comune siciliano si chiude di nuovo tutto #Coronavirus - DaniR64 : RT @donnadimezzo: chiusa una delle due scuole qua vicino per i troppi contagi tra i ragazzini #scuoleaperte - donnadimezzo : chiusa una delle due scuole qua vicino per i troppi contagi tra i ragazzini #scuoleaperte - FabioSulpizio : A Pescara troppi contagi nelle scuole e il sindaco le chiude -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi contagi

LA NAZIONE

Il comune di Tortorici, in provincia di Messina, torna in zona rossa per ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci per prevenzione da un'escalation deidi Covid - 19. Il provvedimento sarà valido fino al 15 febbraio. Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per ...... occorre ora attendere i dati del monitoraggio per capire se un'eventuale risalita dei...84 con gli esperti dell'Iss che ribadivano la soglia di allarme da tenere comunque alta, "morti ...Mario Draghi potrebbe restare a Palazzo Chigi soltanto un anno: quando a febbraio 2022 si voterà per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, potrebbe sostituire Sergio Mattarella al Colle con l ...Il direttore sportivo fa il punto in casa biancorossa, con la squadra di D'Antoni che domenica affronterà il Giugliano ...