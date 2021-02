The Good Doctor 4 e The Resident 2, trama 4 puntata 5 febbraio: dubbi e incertezze (Di venerdì 5 febbraio 2021) Serata medical drama su Raidue stasera 5 febbraio con i nuovi episodi di The Good Doctor 4 e The Resident 2. Le anticipazioni relative agli episodi dei due telefilm rivelano che i protagonisti saranno alle prese con dubbi ed incertezze. Nella puntata di The Good Doctor, Shaun dovrà risolvere i suoi problemi sia a lavoro sia nel rapporto con la sua ragazza Lia. Negli episodi di The Resident, invece, Bell sarà alle prese con il ricatto della dottoressa Lane mentre Nic conoscerà il dottor Alec Shaw e stringe con lui una bella amicizia. Infine, Mina e Bell cercheranno di capire cosa è andato storto nell'operazione di Bradley che non ce la farà. The Good Doctor 4, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Serata medical drama su Raidue stasera 5con i nuovi episodi di The4 e The2. Le anticipazioni relative agli episodi dei due telefilm rivelano che i protagonisti saranno alle prese coned. Nelladi The, Shaun dovrà risolvere i suoi problemi sia a lavoro sia nel rapporto con la sua ragazza Lia. Negli episodi di The, invece, Bell sarà alle prese con il ricatto della dottoressa Lane mentre Nic conoscerà il dottor Alec Shaw e stringe con lui una bella amicizia. Infine, Mina e Bell cercheranno di capire cosa è andato storto nell'operazione di Bradley che non ce la farà. The4, ...

bot_cult : RT @vincy93hp: Amo il relativismo che creano le serie tv: tipo vedi The good place? Tifi per i buoni, vedi Sons of anarchy? Tifi per i crim… - vincy93hp : Amo il relativismo che creano le serie tv: tipo vedi The good place? Tifi per i buoni, vedi Sons of anarchy? Tifi p… - FaziEditore : Giovedì 11 febbraio arriverà in libreria #TheGoodLordBird di James McBride, il romanzo da cui è stata tratta l’omon… - pverspective : MA IO MI SONO DIMENTICATA CHE IL PRIMO FEBBRAIO SARWBBE USCITA LA QUARTA STAGIONE DI THE GOOD PLACE - AlquimistaJV54 : RT @Italia: Nell’anno di Parma Capitale della Cultura, una lista di buoni motivi per programmare una visita -

Ultime Notizie dalla rete : The Good Dua Lipa ha annunciato l'uscita di 'Future Nostalgia: The Moonlight Edition'

...inedito "We're Good" , disponibile dall'11 febbraio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) Al momento la tracklist di "The ...

Chadwick Boseman ottiene quattro nomination postume ai SAG Awards: è nella storia

...Il processo ai Chicago 7 Wonder Woman 1987 Televisione Miglior attore in un tv movie o miniserie Bill Camp La regina degli scacchi Daveed Diggs Hamilton Hugh Grant The Undoing Ethan Hawke The Good ...

The good doctor, La cucina di Sonia o Quarto grado? La tv del 5 febbraio BergamoNews.it Good Trouble 3×01: clip dalla season premiere

Il canale americano Freeform dopo il trailer ha diffuso una clip di Good Trouble 3, l'attesa terza stagione di Good Trouble ...

Musica, le good vibes dei Foo Fighters

ROMA, 05 FEB - Fa piacere in tempi come questo ascoltare un album pieno di "buone vibrazioni". Il disco in questione è "Medicine at Midnight", decimo titolo della carriera dei Foo Fighters che in stud ...

...inedito "We're" , disponibile dall'11 febbraio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) Al momento la tracklist di "......Il processo ai Chicago 7 Wonder Woman 1987 Televisione Miglior attore in un tv movie o miniserie Bill Camp La regina degli scacchi Daveed Diggs Hamilton Hugh GrantUndoing Ethan Hawke...Il canale americano Freeform dopo il trailer ha diffuso una clip di Good Trouble 3, l'attesa terza stagione di Good Trouble ...ROMA, 05 FEB - Fa piacere in tempi come questo ascoltare un album pieno di "buone vibrazioni". Il disco in questione è "Medicine at Midnight", decimo titolo della carriera dei Foo Fighters che in stud ...