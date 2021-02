‘Temptation Island 8’, Speranza Capasso e Alberto Maritato rivelano la data del loro matrimonio e alle critiche rispondono… (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tra le coppie che più hanno fatto discutere nel corso della loro partecipazione a Temptation Island, c’è sicuramente quella composta da Alberto Maritato e Speranza Capasso: i due avevano scelto di partecipare al programma per sanare i dubbi di Alberto, che temeva di restare insieme alla sua fidanzata solo per abitudine. Una volta separati all’interno del villaggio delle tentazioni, Alberto si è lasciato andare alla conoscenza della single Nunzia, arrivando a tradire con lei Speranza davanti alle telecamere. Nunzia a quel punto aveva deciso di abbandonare Temptation Island da sola, ma ancora innamorata di Alberto. Lui dal canto suo, se per un certo periodo di tempo ha continuato a ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tra le coppie che più hanno fatto discutere nel corso dellapartecipazione a Temptation, c’è sicuramente quella composta da: i due avevano scelto di partecipare al programma per sanare i dubbi di, che temeva di restare insieme alla sua fidanzata solo per abitudine. Una volta separati all’interno del villaggio delle tentazioni,si è lasciato andare alla conoscenza della single Nunzia, arrivando a tradire con leidavantitelecamere. Nunzia a quel punto aveva deciso di abbandonare Temptationda sola, ma ancora innamorata di. Lui dal canto suo, se per un certo periodo di tempo ha continuato a ...

